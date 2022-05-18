Враг нанес ракетный удар по Николаеву, есть пострадавший

Утром, 18 мая, роSSийские оккупанты обстреляли Николаев, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. В результате пострадал один человек.

«Утром, 18 мая, после вражеского ракетного удара произошло разрушение и возник пожар в частном жилищном секторе в Ингульском районе г. Николаева. Пожарные 3 государственной пожарно-спасательной части 2 ГПРЗ и очередная смена оперативно-координационного центра ее потушили на площади 50 кв. м. Известно об 1 пострадавшем, получившим осколочные ранения», – говорится в сообщении.