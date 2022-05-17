Начальник Донецкой ОВА подтвердил удар по заводу стройматериалов Knauf в Бахмуте

Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко подтвердил удары по заводу стройматериалов Knauf в Бахмуте. Об этом он написал в Facebook.

"Важное для области предприятие Knauf Украина было атаковано сегодня роSSийской авиацией. От ударов пострадало помещение предприятия, загорелся пожар", - написал он.

Кириленко уточнил, что спасатели ГСЧС пытаются ее обуздать. Во время авиаудара никто не пострадал.

"В очередной раз россияне атакуют исключительно гражданский объект. Они умышленно разрушают промышленность Донбасса, пытаясь уничтожить то, что отстраивалось годами и десятилетиями. Но они не учли того, насколько ярые украинцы", - подытожил начальник Донецкой ОВА.