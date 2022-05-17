ВСУ оттеснили россиян на важном участке: карта

В ожесточенных боях ВСУ удалось выбить оккупантов из-под Горного и Сиротино в Луганской области. ВС РФ отступили, понеся значительные потери.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Апостроф .

По его словам, оккупанты продолжают атаковать населенные пункты на подступах к Северодонецку. Рашисты обстреливают города и села из минометов, ствольной артиллерии, РСЗО, а также используют авиацию.

Вечером 16 мая в Боровском захватчики встретили достойный отпор и понесли потери, то же самое произошло ночью в Сиротино, в результате чего им пришлось отойти.

Продолжаются бои в районе Горного, в частности, горячо в Тошковке. А в самом Горном враг также с потерями отступил.

Глава Луганской ОВА отметил, что ночью в результате артиллерийских обстрелов пылали целые улицы – 20 жилых домов разрушено. Обстрелы Горного продолжаются и сегодня днем.