Украинская власть никогда не могла сделать больше, чем ей позволяют украинцы, - медиа-эксперт о цензуре

Украинская власть никогда не могла сделать больше, чем ей позволяют украинцы, - медиа-эксперт о цензуре

Медиа-продюсер и медиа-эксперт Сергей Мамаев рассказал об отсутствии цензуры в украинских медиа даже во время войны.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«В Украине нет цензуры, но есть военное положение, а в россии есть цензура, но нет военного положения. Мы страна, которая защищается, но у нас нет абсолютной цензуры именно потому, что украинская власть никогда не могла сделать больше, чем ей позволяют украинцы», - отметил Сергей Мамаев.

По словам эксперта, всегда, когда украинские власти пытались что-то сделать противореча желанию народа, то происходили революции: Оранжевая революция, «Украина без Кучмы» и Революция достоинства.

«Власть знает, что есть край. Если бы, условно, завтра власть вышла бы и сказала «Мы с путиным договорились», то (сразу началась бы еще одна революция, - Ред.)», - подчеркнул Сергей Мамаев.

Как отметил эксперт, в Украине во время войны цензуры нет, но все равно должна быть грань между тем, что можно транслировать в массы, а что – нет, потому что определенная информация может нанести ущерб украинцам, что только поможет врагу.

«Все люди во время войны несколько эмоционально изменились, поэтому мы можем воспринимать информацию не столько критично, как панически. Тем более, что сейчас времени на проверку этой информации нет», - сказал Сергей Мамаев.


user, politeka.net

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