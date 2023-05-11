Жозеп Боррель: Україна ще не перемогла, але Росія вже програла

Він закликав не ділити світ на Захід та решту.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав війну проти України кривавою. Він зауважив, що Київ ще не переміг, проте Москва вже зазнала військової поразки - країна-агресор не захопила "за кілька тижнів" ні Київ, ні Бахмут за дев'ять місяців. Про це повідомляє El Mundo.

Жозеп Боррель: Україна ще не перемогла, але Росія вже програла
© Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci?n/flickr

Також дипломат закликає не ділити світ на Захід та решту. Насамперед тому, що РФ була б щаслива заявити про підтримку "решти світу".

"Багато людей недостатньо рішуче засуджують Росію. Вони голосували в Організації Об'єднаних Націй проти Росії... Але потім я чую деяких світових лідерів, які недостатньо рішуче засуджують російську агресію проти України", - додав Боррель.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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