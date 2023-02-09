РФ могла втратити близько половини свого боєздатного танкового парку у війні проти України — CNN

Згідно з інформацією, зібраною моніторинговою групою Oryx, Росія могла втратити до половини свого боєздатного танкового парку з початку війни проти України. Про це пише CNN .

Oryx збирає візуальні докази втрат військової техніки РФ в Україні з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Цього тижня моніторингова група повідомила про те, що РФ втратила близько тисячі танків у війні. 544 російські танки були захоплені українськими силами, 79 пошкоджені і 65 покинуті, інформує ZN.ua .

За словами військового аналітика Якуба Яновського, який веде блог Oryx, ця цифра не включає втрати, які моніторингова група не змогла візуально підтвердити. За його оцінками, фактична кількість втрат може становити близько двох тисяч танків.

«Росія розпочала війну, маючи на озброєнні близько трьох тисяч боєздатних танків ... тому є велика ймовірність того, що Росія втратила половину (своїх) придатних до використання танків», - зазначив Яновський.

Танки були основним об'єктом російського вторгнення в Україну і розглядаються як ключовий фактор для Росії чи України в отриманні контролю над територією на полі бою.

За підрахунками Oryx, понад 500 танків, які Україна захопила у РФ , більш ніж покривають втрати ЗСУ у 459 танків.

І ще більше танків від союзників на шляху до України. Починаючи з минулого місяця, Київ отримав обіцянки про передачу сучасних танків від Німеччини, США , Великої Британії та інших західних партнерів.

Більше того, ці танки вважаються такими, що мають кращі технології, ніж ті, що використовує Росія.

Українська влада неодноразово зверталася до своїх західних союзників з проханням надати сучасні бойові танки, які можна було б використовувати не лише для захисту нинішніх позицій, але й для того, щоб піти в наступ проти ворога.

Недосконала бронетехніка

Тим часом, російська бронетехніка погано себе зарекомендувала в Україні. Лише через кілька місяців після початку війни аналітики помітили конструктивний недолік російських танків, який означає, що один влучний протитанковий снаряд може підірвати їхні запаси боєприпасів. Експерти також зазначають, що російська бронетехніка погано обслуговувалася до війни, і деякі танки на складах, можливо, були розібрані на запчастини, щоб підтримувати в робочому стані ті, що були відправлені на фронт.

За словами Яновського, перед початком війни Москва мала близько чотирьох тисяч танків у резерві.

«На папері Росія все ще має багато танків, але багато з них не зберігалися належним чином, і їх може бути важко швидко відновити», - заявив аналітик.

Навіть якщо припустити, що всі вони можуть бути приведені в дію, Москва все одно втратила близько 30% своїх довоєнних танкових сил, додав Яновський.

Раніше Яновський казав CNN, що виробництво нових резервних танків буде складним для Москви.

«Через санкції їм, можливо, доведеться замінити датчики і електроніку на гірші альтернативи - і кількість, яку вони можуть виробити в найближчій перспективі, становить лише малу частину того, що вони втрачають. Ці матеріальні втрати... не підлягають прийняттю», - сказав аналітик у вересні минулого року.

Загальна цифра втрат російської техніки, якщо до танків додати бойові машини піхоти, бронетранспортери та інші транспортні засоби, становить майже 9 100 одиниць, повідомляє Oryx.