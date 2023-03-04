Росія не змогла захопити Запоріжжя, тому в зайнятій частині області обрали інший "центр"

Новий "обласний центр" окупанти вирішили розширити, розтягнувши його межі до Азовського моря, інформує ZN.ua.

Росія не змогла захопити Запоріжжя, тому в зайнятій частині області обрали інший
© Іван Федоров/Facebook

Встановлена російськими окупантами "влада" на тимчасово захопленій території Запорізької області обрала Мелітополь своїм новим "адміністративно-політичним центром". Військам РФ не вдалося просунутися до справжнього обласного центру – міста Запоріжжя, яке вони тим часом не припиняють обстрілювати.

Відповідний указ, "підписаний" так званим виконуючим обов’язки губернатора, колаборантом Євгеном Балицьким, опублікували пропагандистські російські ЗМІ.

Згідно з ним, окупаційна "влада" також "затвердила", що Бердянськ і Енергодар будуть містами обласного значення разом з Мелітополем. Інші населені пункти там "віднесли" до 13 адміністративних одиниць, скопіювавши районування Української РСР від 1991 року.


Максим Царук, ZN.ua





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