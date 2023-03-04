Росія не змогла захопити Запоріжжя, тому в зайнятій частині області обрали інший "центр"
Новий "обласний центр" окупанти вирішили розширити, розтягнувши його межі до Азовського моря, інформує
Встановлена російськими окупантами "влада" на тимчасово захопленій території Запорізької області обрала Мелітополь своїм новим "адміністративно-політичним центром". Військам РФ не вдалося просунутися до справжнього обласного центру – міста Запоріжжя, яке вони тим часом не припиняють обстрілювати.
Відповідний указ, "підписаний" так званим виконуючим обов’язки губернатора, колаборантом Євгеном Балицьким, опублікували пропагандистські російські ЗМІ.
Згідно з ним, окупаційна "влада" також "затвердила", що Бердянськ і Енергодар будуть містами обласного значення разом з Мелітополем. Інші населені пункти там "віднесли" до 13 адміністративних одиниць, скопіювавши районування Української РСР від 1991 року.