Росія не змогла захопити Запоріжжя, тому в зайнятій частині області обрали інший "центр"

Встановлена російськими окупантами "влада" на тимчасово захопленій території Запорізької області обрала Мелітополь своїм новим "адміністративно-політичним центром". Військам РФ не вдалося просунутися до справжнього обласного центру – міста Запоріжжя, яке вони тим часом не припиняють обстрілювати.

Відповідний указ, "підписаний" так званим виконуючим обов’язки губернатора, колаборантом Євгеном Балицьким, опублікували пропагандистські російські ЗМІ.

Згідно з ним, окупаційна "влада" також "затвердила", що Бердянськ і Енергодар будуть містами обласного значення разом з Мелітополем. Інші населені пункти там "віднесли" до 13 адміністративних одиниць, скопіювавши районування Української РСР від 1991 року.