NYT: Велика Британія могла б передати Україні 30 літаків Eurofighter Typhoon

Президент Володимир Зеленський під час свого несподіваного візиту у Лондон попросив Велику Британію забезпечити його країну винищувачами. Висловивши подяку за британську надійну і швидку військову підтримку, український президент все ж попередив, що літаки тепер гостро необхідні, щоб придушити новий наступ Росії, яка вже почала стягувати війська на схід України.

Досі британський уряд відкидав український запит, так само як і США і інші країни НАТО, боячись, що бойові літаки можуть призвести до ескалації протистояння з Росією. Але прем’єр-міністр Ріші Сунак оголосив, що Британія почне вчити українських пілотів літати на літаках стандартів НАТО, - пише New York Times . При цьому, він послав сигнал про відкритість до подальшої передачі винищувачів.

«Коли йдеться про бойові літаки, звісно, вони частина розмови. Ніщо не прибрали зі столу», - сказав Сунак під час спільної прес-конференції з Зеленським на військовій базі на півдні Англії.

Однак, підготовка пілотів вимагає більше часу. І це важче зробити, ніж навчити солдатів користуватися західними танками. Найбільш вірогідно Британія могла б експортувати в Україну винищувачі Eurofighter Typhoon. Ними важко керувати і їх не просто обслуговувати, - кажуть аналітики.