Оккупанты пытаются прорвать госграницу в районе Середина-Буды Сумской области

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живецкий заявил, что войска РФ пытаются прорвать госграницу в районе города Середина-Буды Сумской области.

"Продолжается бой на севере Шосткинского района, есть попытка прорыва государственной границы в районе Середина-Буды. Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами", - отметил Живецкий в Telegram.