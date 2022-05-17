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2022-05-17
Оккупанты пытаются прорвать госграницу в районе Середина-Буды Сумской области
Идет бой на севере Шосткинского района.
© Фото: Госпогранслужба Украины
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живецкий заявил, что войска РФ пытаются прорвать госграницу в районе города Середина-Буды Сумской области.
"Продолжается бой на севере Шосткинского района, есть попытка прорыва государственной границы в районе Середина-Буды. Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами", - отметил Живецкий в
По его словам, с утра продолжаются обстрелы области с территории РФ, в том числе около пяти попаданий в районе Эсмани и около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи и шесть взрывов в районе населенного пункта Сопычь.
Анна Конюченко, ZN.ua