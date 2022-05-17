РоSSия хочет аннексировать Энергодар, чтобы захватить Запорожскую атомную электростанцию – ОВА

РоSSия планирует окончательно аннексировать временно оккупированный Энергодар, чтобы таким образом присвоить себе Запорожскую атомную электростанцию. Об этом вечером 16 мая сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram .

По информации Запорожской ОВА, оккупанты получили указание готовить Энергодар к так называемому "референдуму".

"РоSSияне хотят создать информационную картинку, якобы жители города атомщиков изъявляют свое желание присоединиться к РоSSии, а на самом деле окончательно присоединить Запорожскую АЭС к "Росатому", чтобы уничтожить энергетическую систему Украины", – говорится в сообщении Запорожской ОВА.