РоSSия хочет аннексировать Энергодар, чтобы захватить Запорожскую атомную электростанцию – ОВА

Оккупанты получили указание готовить город к "референдуму"

РоSSия хочет аннексировать Энергодар, чтобы захватить Запорожскую атомную электростанцию – ОВА
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РоSSия планирует окончательно аннексировать временно оккупированный Энергодар, чтобы таким образом присвоить себе Запорожскую атомную электростанцию. Об этом вечером 16 мая сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram.

По информации Запорожской ОВА, оккупанты получили указание готовить Энергодар к так называемому "референдуму".

"РоSSияне хотят создать информационную картинку, якобы жители города атомщиков изъявляют свое желание присоединиться к РоSSии, а на самом деле окончательно присоединить Запорожскую АЭС к "Росатому", чтобы уничтожить энергетическую систему Украины", – говорится в сообщении Запорожской ОВА.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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