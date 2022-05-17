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2022-05-17
РоSSия хочет аннексировать Энергодар, чтобы захватить Запорожскую атомную электростанцию – ОВА
Оккупанты получили указание готовить город к "референдуму"
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РоSSия планирует окончательно аннексировать временно оккупированный Энергодар, чтобы таким образом присвоить себе Запорожскую атомную электростанцию. Об этом вечером 16 мая сообщила Запорожская областная военная администрация в
По информации Запорожской ОВА, оккупанты получили указание готовить Энергодар к так называемому "референдуму".
"РоSSияне хотят создать информационную картинку, якобы жители города атомщиков изъявляют свое желание присоединиться к РоSSии, а на самом деле окончательно присоединить Запорожскую АЭС к "Росатому", чтобы уничтожить энергетическую систему Украины", – говорится в сообщении Запорожской ОВА.
Юлия Лавришин, ZN.ua