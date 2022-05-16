Тела достают из-под завалов: много жертв после нового удара оккупантов

Глава Луганщины показал кадры последствий обстрелов в Северодонецке и рассказал о десяти погибших.

В Северодонецке в результате роSSийских обстрелов погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, количество жертв может возрасти после разбора завалов, которые сейчас усложняются продолжающимися обстрелами.

"Рашисты без остановки гатят по Северодонецку. По меньшей мере, погибли 10 человек. Проверить местность крайне сложно из-за новых обстрелов. Упорно ПРОШУ: если вы решили оставаться в городе – находитесь постоянно в укрытиях! Спасательные поиски продолжаются", - написал Сергей Гайдай.

Отметим, что в свою очередь в ГСЧС сообщили, что за последние сутки также были обстреляны Лисичанск, Новодружеск, Попасная, Горное, Золотое, села Белогоровка, Камышеваха Тошковка, Новозвановка, Троицкое.