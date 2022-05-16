Оккупанты ведут себя ужасно, - советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о жизни в городе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что жители Мариуполя выживают вопреки всему.

Об этом он рассказал в интервью Василию Звереву в эфире «Утро Февраля» .

По его словам, люди физически не могут выехать на подконтрольную Украине часть и вынуждены возвращаться в развалины.

«По нашим подсчетам, в городе остается 150-170 тысяч людей. Город полностью заблокирован, люди не могут попасть на подконтрольную Украине территорию и вынуждены возвращаться. Люди сидели в подвалах, под обстрелами, без воды и еды. Немного стихли обстрелы, уже стало лучше. Солнце, весна, можно выйти на улицу, уже стало лучше», - заявил он.

Петр Андрющенко добавил, что появилось какое-то подобие воды, еды.

«Город в развалинах, под ними много трупов, соответственно, они разлагаются. Оккупанты ведут себя ужасно, комендантского часа нет, но в любой момент можно попасть в комендатуру и даже попасть в тюрьму. На самом деле это не жизнь», - резюмировал он.