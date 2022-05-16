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2022-05-16
В Украине обновили перечень громад в зонах боевых действий, временно оккупированных и окруженных
Список не является фиксированным документом – он регулярно актуализируется, информирует
Министерство реинтеграции утвердило обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке). Об этом
Просмотреть актуальную информацию о статусе громад можно на цифровой карте
Всего в список вошли семь областей:
- территориальные громады Днепропетровской области (3 громады),
- территориальные громады Донецкой области (66 громад),
- территориальные громады Запорожской области (61 громада),
- территориальные громады Луганской области (37 громад),
- территориальные громады Николаевской области (20 громад),
- территориальные громады Харьковской области (51 громада),
- территориальные громады Херсонской области (49 громад).
На основе перечня внутриперемещенные лица получают денежную помощь от государства.
В Ассоциации городов Украины отметили, что список не является фиксированным документом – его регулярно обновляют.
Елизавета Чижик, ZN.ua