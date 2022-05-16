В Украине обновили перечень громад в зонах боевых действий, временно оккупированных и окруженных

Министерство реинтеграции утвердило обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке). Об этом сообщили в Ассоциации городов Украины.

Просмотреть актуальную информацию о статусе громад можно на цифровой карте по ссылке .

Всего в список вошли семь областей:

территориальные громады Днепропетровской области (3 громады),

территориальные громады Донецкой области (66 громад),

территориальные громады Запорожской области (61 громада),

территориальные громады Луганской области (37 громад),

территориальные громады Николаевской области (20 громад),

территориальные громады Харьковской области (51 громада),

территориальные громады Херсонской области (49 громад).

На основе перечня внутриперемещенные лица получают денежную помощь от государства.

В Ассоциации городов Украины отметили, что список не является фиксированным документом – его регулярно обновляют.