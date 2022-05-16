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2022-05-16
Военный эксперт Михаил Притула рассказал, кто может возглавить дворцовый переворот в россии
Военный эксперт Михаил Притула заявил, что ФСБ – это думающие враги Украины, которые трезво оценивают ситуацию в Украине.
Такое мнение он высказал в интервью Любови Завальнюк
По его словам, ФСБ – более, чем кто-либо другой, понимают слабость власти в россии.
«В сложившейся ситуации их действия будут направлены на персональное выживание каждого из них. Скорее всего именно ФСБ возглавит дворцовый переворот в россии. Потому что другой силы для этого в россии нет. Именно эти люди будут предлагать свои услуги для сохранения управляемости рф во время смены власти», - добавил Михаил Притула.
user, politeka.net