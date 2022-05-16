Военный эксперт Михаил Притула рассказал, кто может возглавить дворцовый переворот в россии

Военный эксперт Михаил Притула рассказал, кто может возглавить дворцовый переворот в россии

Военный эксперт Михаил Притула заявил, что ФСБ – это думающие враги Украины, которые трезво оценивают ситуацию в Украине.

Такое мнение он высказал в интервью Любови Завальнюк в эфире канала «Утро Февраля».

По его словам, ФСБ – более, чем кто-либо другой, понимают слабость власти в россии.

«В сложившейся ситуации их действия будут направлены на персональное выживание каждого из них. Скорее всего именно ФСБ возглавит дворцовый переворот в россии. Потому что другой силы для этого в россии нет. Именно эти люди будут предлагать свои услуги для сохранения управляемости рф во время смены власти», - добавил Михаил Притула.


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