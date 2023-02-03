Колишній соратник Болсонару звинуватив його у змові з метою держперевороту в Бразилії

Близький соратник колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару сенатор Маркос Ду Вал обернувся проти нього і стверджує, що Болсонару і його поплічники намагалися «змусити» приєднатися до змови з метою скасувати жовтневі вибори та зберегти Болсонару при владі. Про це повідомляє The Guardian .

Маркос Ду Вал заявив на пресконференції, що його запросив на зустріч 9 грудня з тодішнім президентом член Конгресу Даніель Сілвейра, щоб обговорити план «порятунку Бразилії». Під час зустрічі Сілвейра нібито попросив його спробувати спонукати вищий виборчий орган країни та суддю Верховного суду Александра Де Мораєса зробити компрометуючі коментарі і записати цю телефонну розмову.