Позиция Украины на переговорах ужесточается — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что достижения ВСУ на поле боя служат тому, что позиция Украины на переговорах с Россией ужесточается. При этом в интервью изданию Welt он объяснил, что проблемой является тотальное нежелание Москвы вообще о чем-то договариваться.

Подтверждением этому министр считает непрерывные ракетные удары по городам и селам Украины, попытки захватить новые территории Донбасса и другие военные преступления армии оккупантов.

"Сейчас мы увереннее чувствуем себя в борьбе, поэтому наша позиция на переговорах тоже ужесточается. Если бы ситуация изменилась на поле боя, это означало бы, что РоSSия оказалась бы в лучшем положении... Настоящая проблема заключается в том, что РоSSия не проявляет желания участвовать в реальных и предметных переговорах", - отметил Кулеба.

Он также заявил, что и в таких условиях Украина не будет терпеть никаких ультиматумов.

"Сейчас нет никакой разницы, где в Украине вы ложитесь спать. Даже если вы заснете в 1000 километрах от линии фронта, нет гарантии, что вы проснетесь живым на следующий день. Потому что, когда ракета попадает в ваш город, кто-нибудь может стать целью. Поэтому россияне явно не хотят переговоров и предпочитают войну. Мы, со своей стороны, готовы к переговорам. Но мы не готовы принимать роSSийские ультиматумы. Если они навязают нам войну, мы дадим отпор", - заверил Кулеба.