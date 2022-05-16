Более трех тысяч мариупольцев содержат в фильтрационной тюрьме в Донецкой области

В то же время, местных ветеранов войны на Донбассе 2014 года разыскивают с целью дальнейшего помещения в пресловутую тюрьму-концлагерь "Изоляция" в Донецке, информирует ZN.ua.

Более трех тысяч мариупольцев содержат в фильтрационной тюрьме в Донецкой области

Захватчики содержат не менее трех тысяч мариупольцев в фильтрационной тюрьме в поселке Оленевка Донецкой области. Причина задержания жителей заблокированного города – их проукраинские взгляды и позиция, заявил в эфире телемарафона советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Кроме того, ведется активный поиск ветеранов войны 2014 года.

Чиновник дает понять, что эта ситуация – лишь один из элементов "усиления репрессивной машины", деятельность которой развернута на территории не только Мариуполя, но и района.

"В Оленовке, в этой фильтрационной тюрьме сегодня находится по меньшей мере 3 тысячи мариупольцев только потому, что у них активная проукраинская позиция", – отметил он.

Но еще более сложная ситуация с местными ветеранами, которых рашисты все чаще разыскивают с целью дальнейшего помещения в тюрьму-концлагерь "Изоляция" на улице Светлого Пути в Донецке.


Оксана Коваль, ZN.ua

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