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2022-05-16
С начала полномасштабной роSSийско-украинской войны погибли 229 детей
Более 420 украинских детей пострадали.
© Людмила Денисова / Facebook
Из-за полномасштабного вторжения РФ погибли 229 украинских детей,
«По состоянию на утро 16 мая 2022 года более 650 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РоSSийской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 421 ранены», – говорится в сообщении.
Указано, что больше всего от рук оккупантов пострадало детей в:
- Донецкой области – 140;
- Киевской области – 116;
- Харьковской области – 100;
- Черниговской области – 68;
- Херсонской области – 48;
- Луганской области – 45;
- Николаевской области – 44;
- Запорожской области – 28;
- Сумской области – 17;
- Киеве – 16;
- Житомирской области – 15.
«Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – добавили в ОГП.
Юлия Москаленко, ZN.ua