С начала полномасштабной роSSийско-украинской войны погибли 229 детей

Из-за полномасштабного вторжения РФ погибли 229 украинских детей, сообщили в Офисе генпрокурора. Больше всего пострадавших детей в Донецкой области.

«По состоянию на утро 16 мая 2022 года более 650 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РоSSийской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 421 ранены», – говорится в сообщении.

Указано, что больше всего от рук оккупантов пострадало детей в:

Донецкой области – 140;

Киевской области – 116;

Харьковской области – 100;

Черниговской области – 68;

Херсонской области – 48;

Луганской области – 45;

Николаевской области – 44;

Запорожской области – 28;

Сумской области – 17;

Киеве – 16;

Житомирской области – 15.

«Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – добавили в ОГП.