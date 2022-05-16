С начала полномасштабной роSSийско-украинской войны погибли 229 детей

Более 420 украинских детей пострадали.

С начала полномасштабной роSSийско-украинской войны погибли 229 детей
© Людмила Денисова / Facebook

Из-за полномасштабного вторжения РФ погибли 229 украинских детей, сообщили в Офисе генпрокурора. Больше всего пострадавших детей в Донецкой области.

«По состоянию на утро 16 мая 2022 года более 650 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РоSSийской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 421 ранены», – говорится в сообщении.

Указано, что больше всего от рук оккупантов пострадало детей в:

  • Донецкой области – 140;
  • Киевской области – 116;
  • Харьковской области – 100;
  • Черниговской области – 68;
  • Херсонской области – 48;
  • Луганской области – 45;
  • Николаевской области – 44;
  • Запорожской области – 28;
  • Сумской области – 17;
  • Киеве – 16;
  • Житомирской области – 15.

«Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – добавили в ОГП.

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