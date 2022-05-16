НАТО примет новую стратегию отношений с Россией

Двухсторонний основополагающий акт, вероятно, утратил актуальность, информирует ZN.ua.

Будущая стратегия отношений НАТО с Россией будет принята во время саммита альянса в июне в Мадриде, заявил на пресс-конференции в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен.

Отвечая на вопрос журналиста, есть ли в будущем шансы на продолжение выполнения основополагающего акта РоSSия-НАТО, Блинкен отметил, что сейчас альянс нарабатывает другую концепцию взаимодействия с РФ.

«Многие из этих вопросов будут полностью обсуждены и подробно рассмотрены на саммите НАТО в Мадриде в июне. И большая часть работы, которую мы делали сегодня, была содействием тому саммиту и работе, которую лидеры доведут до конца, включая Стратегическую концепцию. Поэтому я не хочу вдаваться в какие-либо подробности об этом; все складывается, пока мы говорим. В последние несколько дней были очень положительные и существенные вклады в этот процесс разработки, и я бы сказал, что мы очень хорошо обсуждали это», - добавил он.

Блинкен напомнил, что в основе НАТО и в основе Стратегической концепции лежит понятие обороны и сдерживания, включая защиту от любой агрессии со стороны РоSSии.

«Могу с уверенностью сказать, что это будет полностью отражено в Стратегической концепции. Кроме того, позвольте мне оставить на саммите лидерам, чтобы они подробнее описали, как Альянс видит свои отношения с Россией. Я думаю, что это будет то, что будет полностью озвучено на саммите в Мадриде», – отметил госсекретарь США.

Он отметил, что, несмотря на протесты РоSSии, Швеция и Финляндия, вероятно, станут полноправными членами альянса уже скоро.


Ирина Знась, ZN.ua

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