Если война затянется, 90% украинцев могут оказаться за чертой бедности — ООН

РоSSияне уже нанесли ущерб инфраструктуре Украины на 100 млрд долларов, информирует ZN.ua.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину привело к тому, что половина предприятий закрыта, а другая половина испытывают трудности. В ООН прогнозируют, что если война затянется на период от одного года, то каждый девятый из 10 украинцев может оказаться за чертой бедности.

"Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности", – говорится в публикации.

В таких условиях наша страна рискует потерять экономические достижения двух последних десятилетий.

В ООН отмечают, что россияне уже нанесли ущерб инфраструктуре Украины на 100 млрд долларов. При этом там предупреждают, что реальная оценка ситуации может быть в 5-6 раз выше.

Украина: разрушены здания, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 млрд. долларов США. Половина предприятий полностью закрыта, вторая половина испытывает затруднения. Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся по черте бедности. https://t.co/rZ9uQSZnXo

ООН (@UnitedNationsRU) May 15, 2022


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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