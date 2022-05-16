Если война затянется, 90% украинцев могут оказаться за чертой бедности — ООН

Полномасштабное вторжение РФ в Украину привело к тому, что половина предприятий закрыта, а другая половина испытывают трудности. В ООН прогнозируют , что если война затянется на период от одного года, то каждый девятый из 10 украинцев может оказаться за чертой бедности.

"Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности", – говорится в публикации.

В таких условиях наша страна рискует потерять экономические достижения двух последних десятилетий.

В ООН отмечают, что россияне уже нанесли ущерб инфраструктуре Украины на 100 млрд долларов. При этом там предупреждают, что реальная оценка ситуации может быть в 5-6 раз выше.