Глава Пентагона рассказал Резникову о своем первом разговоре с Шойгу после начала войны

Глава Пентагона проинформировал главу Минобороны Украины о своем первом с начала широкомасштабного вторжения телефонном разговоре с Сергеем Шойгу. Ллойд Остин призвал роSSийского министра прекратить войну в Украине и одновременно отметил важность сохранения линий связи. Об этом сообщил спикер американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Секретарь Остин подтвердил непреклонную поддержку суверенитета Украины и акцентировал внимание на усилиях по содействию безопасности для укрепления способности Украины противостоять роSSийской агрессии", – говорится в сообщении.