Глава Пентагона рассказал Резникову о своем первом разговоре с Шойгу после начала войны

В последний раз Остин говорил с Шойгу еще в феврале, за неделю до полномасштабного вторжения, информирует ZN.ua.

Глава Пентагона рассказал Резникову о своем первом разговоре с Шойгу после начала войны
© Офис президента

Глава Пентагона проинформировал главу Минобороны Украины о своем первом с начала широкомасштабного вторжения телефонном разговоре с Сергеем Шойгу. Ллойд Остин призвал роSSийского министра прекратить войну в Украине и одновременно отметил важность сохранения линий связи. Об этом сообщил спикер американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Секретарь Остин подтвердил непреклонную поддержку суверенитета Украины и акцентировал внимание на усилиях по содействию безопасности для укрепления способности Украины противостоять роSSийской агрессии", – говорится в сообщении.

Напомним, последний раз Остин говорил с Шойгу еще в феврале, за неделю до вторжения, о начале которого разведка США предупреждала украинских коллег минимум за полгода до первых массированных ракетных ударов 24 февраля. Украинские военные не менее точно прогнозировали войну, очерчивая все возможные сценарии, многие из которых все-таки сбылись.


Оксана Коваль, ZN.ua

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