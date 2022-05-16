Поддержка Украины означает работу по недопущению глобального голода, - Владимир Зеленский

Чем быстрее Украина освободит свою территорию и получит гарантии безопасности, тем быстрее может восстановиться нормальное состояние продовольственного рынка.

Поддержка Украины означает работу по недопущению глобального голода, - Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Все большее число государств мира осознает, что РоSSия, заблокировав для Украины Черное море и продолжая эту войну, ставит десятки других стран перед угрозой ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода.

Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас поддержка для Украины – и, прежде всего, оружием – означает работу на недопущение глобального голода. Чем быстрее мы освободим нашу землю и гарантируем Украине безопасность, тем быстрее может восстановиться нормальное состояние продовольственного рынка”, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что в Украине в прошлом году 14 мая впервые отмечался День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

2 659 украинцев и украинок получили звание "Праведников народов мира". Украина – четвертая в мире по количеству Праведников.

“Праведники были во всех регионах нашего государства – от Закарпатья до Крыма, от Одессы до Харькова. И еще далеко не обо всех историях спасения мы знаем. Было много и тех, кто просто не успел рассказать, благодаря кому сохранил жизнь. Спасали и совсем маленьких детей, которые просто не могли понимать, что с ними происходит”, - подчеркнул Зеленский.

Он обратился к участникам дискуссии о переименовании улиц и площадей во многих регионах Украины и посоветовал увековечить память украинских Праведников.

Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с делегацией сенаторов США, возглавляемой лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчелом Макконнелом. Стороны обсудили различные направления поддержки нашего государства, в том числе оборонное и финансовое, а также усиление санкций против РоSSии.

Президент Украины поблагодарил за историческое решение о возобновлении программы ленд-лиза и призвал официально признать РоSSию государством-террористом.

Также Зеленский отметил, что ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. РоSSийские войска до сих пор пытаются показать хотя бы какую-нибудь победу, что на 80-й день полномасштабного вторжения выглядит особенно безумно.

Президент поблагодарил каждого и каждую, кто держит оборону и приближает и для Донбасса, и для Приазовья, и для Херсона то, что сейчас происходит на Харьковщине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности пророSSийских партий в Украине.

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