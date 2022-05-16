"Агрессором могла бы стать Украина": Хименес-Браво рассказал, от какой участи страну уберег Майдан

Эктор Хименес-Браво

Известный шеф-повар и ведущий шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поразмышлял на тему того, какое будущее ждало бы Украину без Революции Достоинства.

Этому шоумен посвятил новый пост в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Хименес-Браво, который недавно признался, что несмотря на свое колумбийское происхождение считает домом Украину, предложил украинцам задуматься, что ждало бы нашу нацию без Революции Достоинства.

Он начал с того, что тогда власть сохранил бы Виктор Янукович. После этого количество пророSSийских каналой и партий, а также влияние силовиков начали бы сильно расти.

«Президент-зек и кукла для путина. В таком случае, 24 февраля агрессором могла бы стать Украина, но по отношению к Европе. По такому же принципу, как Беларусь», - предположил Эктор.

По его мнению, путин бы в любом случае развязал войну, однако, его цели могли бы быть другими.

«Тогда нападение бы было на Молдову или Польшу. Не зря существует Приднестровье, а в Польше есть агенты-коллаборанты», - рассказал Хименес-Браво.

Он добавил, что жизнь самих украинцев была бы совсем другой.

«Люди в Украине жили бы так же бедно, как у этих рашистов долбаных. ФСБ начало бы убивать и сажать всех, кто настроен за Украину и борьбу за нацию. Вся элита бы выехала из Украины…Мы бы стали всего лишь сырьевой базой и рабочей силой для россии. Открыть визу в любую страну было бы целой проблемой. Украина бы стала страной четвертого мира», - продолжил свои рассуждения Эктор.

Он добавил, что всего этого украинцам удалось избежать благодаря тому, что они не рабы. По мнению шоумена, сейчас все люди должны осознать историческую ценность Майдана.


Дарья Волкова, politeka.net

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