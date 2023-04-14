Хренін: У Білорусі вже готують майданчики для стратегічної ядерної зброї

Та від Росії республіка наразі отримала лише "Іскандер", здатний "застосовувати ракети з ядерними боєголовками".

Білорусь "за потреби" готова розмістити на своїй території стратегічну ядерну зброю, заявив тамтешній міністр оборони Віктар Хренін. Ба більше, за його словами, на території республіки вже готують для цього відповідні майданчики. Слова глави МО цитує пропагандистське видання "Белта".

Хренін: У Білорусі вже готують майданчики для стратегічної ядерної зброї
© Міністерство оборони Республіки Білорусь/facebook

За словами Хреніна, Захід нібито й далі продовжує "ворожу риторику" щодо РБ. Як наслідок, у Білорусі підготували техніку та літаки, "здатні нести ядерні боєприпаси". Також міністр стверджує, що країна вже отримала від Росії комплекс "Іскандер", "здатний застосовувати ракети з ядерними боєголовками", інформує ZN.ua.

"Якщо потрібно, ми матимемо й стратегічну ядерну зброю. І ми вже займаємося підготовкою майданчиків, які існують. І якщо ворожа риторика продовжиться, це буде наступний крок", — сказав Хренін, пригрозивши, що Білорусь "на силу відповідатимемо лише силою".

25 березня Владімір Путін заявив, що Росія уклала угоду з сусідньою Білоруссю про розміщення на її території тактичної ядерної зброї у відповідь на постачання Україні снарядів зі збідненим ураном. На думку Путіна, такий крок не порушить угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. Будівництво сховища планують закінчити 1 липня.

Попри погрози російського президента, Пентагон не знайшов доказів того, що РФ готується застосувати ТЯО. До того ж Путін не вперше вдається до ядерного шантажу. Та навіть попри, це США та Європа висловлюють занепокоєння через такі заяви, традиційно погрожуючи санкціями.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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