Салліван до Зарубішвілі: Грузія не має стати майданчиком для обходу санкцій проти РФ

Вони також обговорили протести у країні.

Салліван до Зарубішвілі: Грузія не має стати майданчиком для обходу санкцій проти РФ
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Грузія не повинна стати майданчиком, який Росія використовуватиме для обходу введених проти неї санкцій за війну в Україні. Така теза звучала на зустрічі радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, повідомила пресслужба Білого дому.

"Вони обговорили необхідність забезпечення того, щоб Росія продовжувала відчувати повну економічну ціну санкцій, заходів експортного контролю та інших економічних обмежень, запроваджених США та коаліцією з більш ніж 30 союзників та партнерів", – йдеться у повідомленні Білого дому.

Салліван також наголосив, що Грузія не повинна стати майданчиком для обходу санкції, запроваджених США та союзниками за розв’язану війну проти України.

Також під час зустрічі йшлося про проведення Грузією реформ, необхідних для просування її кандидатури на членство в Європейському Союзі, інформує ZN.ua.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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