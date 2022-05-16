Кое-где после боев роSSийские подразделения остаются укомплектованными только на 20% – Генштаб

По всей линии фронта в Украине продолжаются бои. Вооруженные силы Украины наносят точные удары по позициямроSSийских захватчиков так, что те терпят значительные потери в живой силе и технике. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своем очередном своде.

“На отдельных направлениях укомплектованность подразделений, по результатам боевых действий, составляет менее 20 процентов. На попаснянском направлении, из-за больших потерь и неспособности действовать самостоятельно, подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил РоSSийской Федерации объединяются с представителями роSSийских частных военных компаний для дальнейших действий в составе сводных подразделений”, – говорится в своде.

Следовательно, кафиры готовят на полигонах 2500 тысяч резервистов в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях РФ доукомплектования своих разбитых подразделений на территории Украины.

Наибольшие потери за последние сутки вражеская армия понесла на авдеевском направлении в районе Песков и Новокалинового и на северодонецком направлении в районе Тошковки и Боровского. От Боровского оккупантам пришлось отступить.

На бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районе Камышевахи. На кураховском направлении, используя поддержку артиллерии, россияне вели штурмовые и наступательные действия, но безуспешно.

В Мариуполе оккупанты и дальше наносят массированные артиллерийские и авиационные удары о гарнизоне, который находится на территории завода "Азовсталь".

На запорожском и николаевском направлениях россияне пытались огневое поражение позиций ВСУ по реактивным системам залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.