В Северодонецке растет число желающих эвакуироваться, - Гайдай

В настоящее время удалось вывезти 10 жителей, из них четверо – дети и двое маломобильных.

В Северодонецке растет число желающих эвакуироваться, - Гайдай
Сергей Гайдай
Фото: loga.gov.ua

Из-за угроз роSSийских оккупантов и разрушения домов увеличилось количество желающих эвакуироваться из Северодонецка.

Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Вывезли 10 человек, из них четыре ребенка и двое маломобильных. В Северодонецке сегодня неспокойно. Орки пугают население и разрушают дома. Желающих уехать становится больше", - отметил Гайдай.

Фото: Telegram/Сергей Гайдай

Он добавил, что автомобиль патрульных, помогавших с эвакуацией, попал под вражеский обстрел.

"К счастью, без пострадавших, быстро проскочили. Северодончане уже в безопасности. Спасибо Патрульной полиции Луганской области, что Вы снова в строю, мы ждали", - подчеркнул глава Луганской области.

Напомним, из Северодонецка Луганской области 14 мая впервые за долгое время вывезли 17 гражданских.

А 15 мая из Донецкой области поедет один эвакуационный поезд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
РФ бросает все силы на Луганское направление, хочет взять регион в кольцо, – ГайдайРФ бросает все силы на Луганское направление, хочет взять регион в кольцо, – Гайдай
РоSSияне готовят еще одну попытку переправы через Северский Донец — ГайдайРоSSияне готовят еще одну попытку переправы через Северский Донец — Гайдай
Из Попасной массово вывозят украинцев на оккупированные территории, мобилизуют без медкомиссии - ГайдайИз Попасной массово вывозят украинцев на оккупированные территории, мобилизуют без медкомиссии - Гайдай
Оккупанты 30 раз в сутки обстреляли Луганскую область, разрушены еще более 50 домов – ГайдайОккупанты 30 раз в сутки обстреляли Луганскую область, разрушены еще более 50 домов – Гайдай
Число погибших оккупантов в Украине перевалило за 27 тысяч: сводка ГенштабаЧисло погибших оккупантов в Украине перевалило за 27 тысяч: сводка Генштаба
Число роSSийских БТГ в Украине увеличивается - ПентагонЧисло роSSийских БТГ в Украине увеличивается - Пентагон
Сергей Гайдай объяснил, почему иностранные дипломаты начали возвращаться в УкраинуСергей Гайдай объяснил, почему иностранные дипломаты начали возвращаться в Украину
В Луганской области за сутки насчитали прохождение 2 тысяч единиц техники РФ, – ГайдайВ Луганской области за сутки насчитали прохождение 2 тысяч единиц техники РФ, – Гайдай
В оккупированной войсками РФ Попасной массово исчезают люди, – ГайдайВ оккупированной войсками РФ Попасной массово исчезают люди, – Гайдай
Спасатели до сих пор не могут попасть в школу в Белогоровке и заваленный дом в Шипилово, - ГайдайСпасатели до сих пор не могут попасть в школу в Белогоровке и заваленный дом в Шипилово, - Гайдай
Последние новости
Подгружаем последние новости