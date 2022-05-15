В Северодонецке растет число желающих эвакуироваться, - Гайдай

В настоящее время удалось вывезти 10 жителей, из них четверо – дети и двое маломобильных.

Из-за угроз роSSийских оккупантов и разрушения домов увеличилось количество желающих эвакуироваться из Северодонецка.

Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Вывезли 10 человек, из них четыре ребенка и двое маломобильных. В Северодонецке сегодня неспокойно. Орки пугают население и разрушают дома. Желающих уехать становится больше", - отметил Гайдай.

Фото: Telegram/Сергей Гайдай

Он добавил, что автомобиль патрульных, помогавших с эвакуацией, попал под вражеский обстрел.

"К счастью, без пострадавших, быстро проскочили. Северодончане уже в безопасности. Спасибо Патрульной полиции Луганской области, что Вы снова в строю, мы ждали", - подчеркнул глава Луганской области.

Напомним, из Северодонецка Луганской области 14 мая впервые за долгое время вывезли 17 гражданских.

А 15 мая из Донецкой области поедет один эвакуационный поезд.