РоSSияне продолжают разрушать школы и жилые дома в Херсонской области, - ОК "Юг"

Военные обнародовали фото последствий вражеских обстрелов.

РоSSияне продолжают разрушать школы и жилые дома в Херсонской области, - ОК "Юг"
Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

На Херсонщине роSSийские оккупанты продолжают разрушать школы и частные дома жителей.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Населенные пункты Херсонщины снова под обстрелами, оккупанты не прекращают разрушать школы и гражданские дома. Местные жители покидают свои дома, чтобы спастись, но не оставляют надежды на возвращение домой", - подчеркнули в пресс-службе командования.

ОК "Юг" опубликовало фото последствий разрушений от вражеских обстрелов.

Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Напомним, роSSийские захватчики продолжают обстреливать населенные пункты Херсонской области, которые ранее освободили от оккупантов Вооруженные силы Украины.

Ранее СБУ опубликовала перехваченный разговор захватчиков, свидетельствующий о том, что оккупанты занимаются рэкетом на Херсонщине, а в свободное время пьянствуют, устраивают перестрелки и "поножовья".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
В Херсонской области оккупанты говорят, что делают "перепись" для ООНВ Херсонской области оккупанты говорят, что делают "перепись" для ООН
Оккупанты за сутки обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшиеОккупанты за сутки обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие
В Запорожской области россияне сжигают тела своих военных в курятникеВ Запорожской области россияне сжигают тела своих военных в курятнике
Синегубов назвал первоочередные задачи при освобождении Харьковской областиСинегубов назвал первоочередные задачи при освобождении Харьковской области
Азовсталь держится за чертой человеческих возможностей, в Харьковской области есть пострадавшие от обстрелов, – ОВААзовсталь держится за чертой человеческих возможностей, в Харьковской области есть пострадавшие от обстрелов, – ОВА
Враг во Львовской области четырьмя ракетами уничтожил военный объектВраг во Львовской области четырьмя ракетами уничтожил военный объект
В результате артиллерийских обстрелов в Луганской области ранены четыре человека — глава ОВА
Во Львове и области прозвучали шесть взрывовВо Львове и области прозвучали шесть взрывов
РоSSияне готовят еще одну попытку переправы через Северский Донец — ГайдайРоSSияне готовят еще одну попытку переправы через Северский Донец — Гайдай
РоSSияне обстреляли Сумскую область из минометовРоSSияне обстреляли Сумскую область из минометов
Последние новости
Подгружаем последние новости