РоSSияне продолжают разрушать школы и жилые дома в Херсонской области, - ОК "Юг"

На Херсонщине роSSийские оккупанты продолжают разрушать школы и частные дома жителей.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Населенные пункты Херсонщины снова под обстрелами, оккупанты не прекращают разрушать школы и гражданские дома. Местные жители покидают свои дома, чтобы спастись, но не оставляют надежды на возвращение домой", - подчеркнули в пресс-службе командования.

ОК "Юг" опубликовало фото последствий разрушений от вражеских обстрелов.

Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Напомним, роSSийские захватчики продолжают обстреливать населенные пункты Херсонской области, которые ранее освободили от оккупантов Вооруженные силы Украины.