РоSSияне продолжают разрушать школы и жилые дома в Херсонской области, - ОК "Юг"
Военные обнародовали фото последствий вражеских обстрелов.
На Херсонщине роSSийские оккупанты продолжают разрушать школы и частные дома жителей.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"Населенные пункты Херсонщины снова под обстрелами, оккупанты не прекращают разрушать школы и гражданские дома. Местные жители покидают свои дома, чтобы спастись, но не оставляют надежды на возвращение домой", - подчеркнули в пресс-службе командования.
ОК "Юг" опубликовало фото последствий разрушений от вражеских обстрелов.
Напомним, роSSийские захватчики продолжают обстреливать населенные пункты Херсонской области, которые ранее освободили от оккупантов Вооруженные силы Украины.
Ранее СБУ опубликовала перехваченный разговор захватчиков, свидетельствующий о том, что оккупанты занимаются рэкетом на Херсонщине, а в свободное время пьянствуют, устраивают перестрелки и "поножовья".