Стефанчук: ОПЗЖ перестала существовать, но это не влияет на депутатов, которые были членами фракции

В Конституции есть четкий перечень оснований лишения депутатского мандата.

Стефанчук: ОПЗЖ перестала существовать, но это не влияет на депутатов, которые были членами фракции
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук
Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Фракция ОПЗЖ перестала существовать в Верховной Раде, но это никак не отразится на входящих в нее нардепах.

Об этом сказал глава украинского парламента Руслан Стефанчук в интервью Укринформу.

Фракция ОПЗЖ официально перестала существовать в Раде, поскольку ее состав насчитывал менее 17 депутатов. Однако в парламенте сейчас существует "Платформа за жизнь и мир", созданная депутатами бывшей ОПЗЖ.

Стефанчука спросили, есть ли у парламента возможность лишить этих депутатов мандата.

"Да, учитывая, что количество народных депутатов в ОПЗЖ стало меньше 17, эта фракция, согласно регламенту ВР, перестала существовать в парламенте. Понятно, что это не влияет на депутатов, которые были членами фракции", – сказал Стефанчук.

По его словам, это связано с тем, что в Конституции есть четкий список оснований лишения депутатского мандата.

"Мне кажется, что самый лучший вариант уничтожения пророSSийских фракций и партий будет продемонстрирован на следующих выборах, потому что именно народ даст оценку всем им. Это будет законным способом, которым мы сможем очистить власть от прорашистских влияний", – заявил спикер Рады.

Напомним, что бывшие 23 нардепа фракции ОПЗЖ создали депутатскую группу “Платформа за жизнь и мир”.

Ранее первый вице-спикер Александр Корниенко на заседании парламента объявил о приостановлении деятельности фракции ОПЗЖ в соответствии с решением СНБО.

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