Депутат ОПЗЖ допомагав призовникам втікати за кордон

Служба безпеки України затримала депутата забороненої партії «ОПЗЖ» та керівника філії столичного банку. Правоохоронці підозрюють, що вони допомагали призовникам втікати за кордон. Про це повідомляє пресслужба СБУ .

За повідомленням спецслужби , ділків затримали у Києві та Луцьку.

«Одним із них виявився депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії ОПЗЖ. Він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків. Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей і забезпечити безперешкодний «супровід» через пропускні пункти», - наголошують у СБУ .

Вартість своїх «послуг» підприємливий депутат оцінював від $3 тис, а як посередника для передачі грошей він залучав свого знайомого з Волині.

Правоохоронці не називають прізвище депутата, але за повідомленням ЗМІ мова йде про Андрія Бабича.