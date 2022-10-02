Верховна Рада на найближчому засіданні спростить націоналізацію майна РФ – Стефанчук

Націоналізувати планують щонайменше 900 об'єктів.

Верховна Рада на найближчому засіданні спростить націоналізацію майна РФ – Стефанчук
© Офіс президента

Верховна Рада планує на найближчому засіданні проголосувати за законопроєкт про спрощення націоналізації російського майна, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук на брифінгу у неділю.

"Розглянемо новий законопроєкт, який пропонує абсолютно спрощену систему, яка стосуватиметься повної конфіскації майна у всіх осіб, які є резидентами Російської Федерації, яке належить РФ як суб'єкту міжнародного права... Думаю, що на найближче засідання Верховної Ради він обов'язково буде винесений та проголосований, як і обіцяв президент України", – сказав Стефанчук.

Націоналізувати за особливою процедурою планують понад 900 об'єктів, які належать Росії та список яких підготував Кабмін.

Також Рада готує ініціативу про позбавлення Росії так званого державного імунітету щодо рішень суду щодо неї.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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