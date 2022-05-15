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2022-05-15
Оккупанты совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку: 9 человек ранены
Войска РФ обстреляли городскую больницу.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в Северодонецке девять мирных жителей получили ранения в результате обстрелов оккупантов.
"За минувшие сутки орки совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку. Били по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице. Только за вечер ранений получили сразу 9 мирных жителей города. Все они получили медицинскую помощь в разбитой больнице. Несмотря на обстрелы, она продолжает работать ", – подчеркнул Гайдай в
Анна Конюченко, ZN.ua