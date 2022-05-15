США помогут Швеции и Финляндии, если на них будет совершено нападение

Вашингтон обеспокоен заявлениями представителей РоSSии.

США помогут Швеции и Финляндии, если на них будет совершено нападение
Штаб-квартира Міністерства оборони США Пентагон
Фото: David B. Gleason / Wikipedia

Соединенные Штаты Америки окажут Швеции и Финляндии военную поддержку, если на них нападут до вступления в НАТО.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает РБК-Украина.

"Если в период рассмотрения их заявок и процесса вступления в НАТО им понадобится какая-либо военная поддержка, то США уверены, что с обеими странами у нас уровень отношений, который позволит оказать им дополнительную поддержку", - отметил он.

По его словам, Вашингтон обеспокоен заявлениями представителей РоSSии, поскольку только народы Швеции и Финляндии должны сами определять судьбу своих стран.

Напомним, что правящая Социал-демократическая партия Швеции готова отказаться от своего курса на нейтралитет и объявит о поддержке вступления в НАТО в воскресенье, 15 мая, вечером.

Президент и правительство Финляндии в воскресенье, 15 мая, объявили о намерении страны подать заявку на членство в НАТО.

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