Оккупанты за сутки обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие

Войска РФ обстреливали мирное население из стрелкового оружия, авиации, танков, тяжелой артиллерии, минометов, информирует ZN.ua.

Оккупанты за сутки обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

В субботу, 14 мая, войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области. Оккупанты убили мирных жителей, есть ранены, информирует Национальная полиция в Telegram.

"Разрушения получили 36 гражданских объектов - жилые дома, промышленные, тяговая электрическая станция, медицинское учреждение, - отметили правоохранители.

Оккупанты ударили по таким населенным пунктам – Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, пгт Очеретино, пгт Дробышево, пгт Северное, пгт Керамик, с. Берестово, с. Богородичное, с. Новокалиново.

"Враг обстреливал мирное население из стрелкового оружия, авиации, танков, тяжелой артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня "Град", - отметили в полиции.


Анна Конюченко, ZN.ua

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