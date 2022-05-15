Синегубов назвал первоочередные задачи при освобождении Харьковской области

Он отметил, что Харьковская область является стратегическим направлением планов оккупантов.

Синегубов назвал первоочередные задачи при освобождении Харьковской области
Фото: скріншот

Украинские защитники в Харьковской области продолжают оттеснять врага к границам РоSSии. Первоочередной задачей ВСУ является освобождение от оккупантов севера области.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире общенационального телемарафона, сообщает РБК-Украина.

"Эта информация (об оттеснении оккупантов к границе с РФ, - ред.) соответствует действительности, однако пока мы назвать (освобожденные, - ред.) населенные пункты не можем, потому что идут активные боевые действия, непосредственно военная операция, чтобы не помешать Вооруженным силам, нашим планам. Однако мы должны сделать все, чтобы враг вышел с севера нашей области и дальше уже будем двигаться на освобождение других территорий", - сказал руководитель области.

По его словам, момент перехода к контрнаступлению был переломным, поскольку защитники отодвинули вражеские силы, чем уменьшили количество обстрелов по Харькову.

"Переломный момент для нас лично наступил тогда, когда наши воины ценой своей жизни выгрызали и возвращали каждый метр нашей территории, и у нас где-то 2-3 недели назад наступила относительная тишина. У нас еще есть риски артобстрелов, ракетных обстрелов из реактивных систем залпового огня по самому городу Харькову", – добавил Синегубов.

Также он отметил, что Харьковская область является стратегическим направлением, поскольку РФ планирует таким образом создать коридор на Луганскую и Донецкую области, чтобы увеличить там военное присутствие.

"Наша задача - выбить его (врага, - ред.) оттуда, фактически перерезав ту артерию, по которой идет логистика в эти области. Кроме того, враг очень четко понимает, что как только мы дадим слабину хоть на каком-либо направлении, он сразу этим воспользуется. Мы понимаем, что надежды взять Харьков, Харьковскую область он не оставляет", - подчеркнул руководитель ОВА.

Также, по словам Синегубова, в Харьков ежедневно возвращаются около 2 тыс. человек.

Согласно данным ОВА, в Харькове 15 мая обстрелы не зафиксированы. Ночью в Харьковском районе оккупанты обстреляли склад, масштабный пожар потушили спасатели. Пострадавших нет.

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