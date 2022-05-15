Оккупанты подтверждают, что используют в Украине фосфорные и кассетные средства поражения — аудиоперехват СБУ

РоSSийские захватчики подтверждают, что используют на войне против Украины фосфорные и кассетные средства поражения. Это особо опасные и негуманные виды вооружений, запрещенные международными конвенциями. РоSSия продолжает грубо нарушать законы и обычаи войны, пытаясь уничтожить как можно больше мирных украинцев. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупантов, опубликованный СБУ .

«До все ждут, когда Володьку (прим. Путина) это все зае*ет, он войска выведет и «Тополь» сюда накидает. А так все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда», – рассказывает захватчик своему «товарищу».

Отмечается, что начиная с 2014 года СБУ неоднократно фиксировала использование оккупационными войсками РФ запрещенных средств поражения в районе проведения АТО/ООС.

«После начала широкомасштабного вторжения, эти военные преступления совершаются оккупантами по всей линии фронта. СБУ документирует каждое из них», - отметили в спецслужбе.