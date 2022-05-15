В войне против Украины участвовало около 2,5 тысячи кадыровцев — ГУР опубликовало список

Около 100 боевиков погибли, 300 получили ранения, а еще более 60 сбежали из Украины, информирует ZN.ua.

В войне против Украины участвовало около 2,5 тысячи кадыровцев — ГУР опубликовало список
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В войне РФ против Украины участвовало около 2,5 тысячи боевиков из Чечни. Так называемые «кадыровцы» начали заходить на территорию Украины в первые дни военного вторжения РоSSии. Основной задачей боевиков было запугивание и геноцид украинцев. Находясь во втором эшелоне наступления, кадыровцы занимались обысками жилищ, издевательствами над заложниками и мирными жителями, грабежами и разбоем. Об этом сообщило ГУР Минобороны.

После того, как роSSийские оккупационные войска начали нести первые масштабные потери, кадыровцам поставили задачу останавливать отступающие подразделения захватчиков, а также показательно расстреливать оккупантов, которые отказывались воевать.

После того, как они с позором были отброшены украинскими защитниками от Киева и Чернигова, кадыровцы переместились на Луганское и Мариупольское направления. Там боевики продолжили грабить и снимать видеоролики о своих «подвигах» для TikTok.

«Показательно, что несмотря на притворные обученность, боевой дух и оснащение кадыровских тиктокеров, даже вне зоны активных боевых действий, из 2,5 тысячи наемников около ста погибли, около трехсот получили ранения и свыше шестидесяти сбежали из Украины покинув оружие и амуницию», - сообщает разведка.

Украинская разведка опубликовала список боевиков из Чечни, которые в марте – мае 2022 года участвовали в войне против Украины. Список можно увидеть по ссылке.

В ГУР напомнили, что за преступления против мирного населения Украины все виновные будут привлечены к ответственности.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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