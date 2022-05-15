"Внештатное! Две пробоины": новая запись с крейсера "Москва" пролила свет на его последние минуты

крейсер Москва

В сети появилась запись с, как утверждается, последним разговором с уничтоженного роSSийского крейсера «Москва».

Аудиозапись, которая пролила свет на то, что творилось в последние минуты на корабле, который был гордостью роSSийского флота, опубликовало в своем Телеграм-канале издание «Униан».

Из записи становится понятно, что причиной затопления крейсера стали две пробоины. Как можно предположить, они свидетельствуют о двух попаданиях по «Москве».

«Второй буксир, как слышите, прием? Второй буксир, подтверждаю: 6.9.0. внештатное! «Москва» первый две пробоины, винт встал, ляжет набок! Пробоины ниже ватерлинии. Мостик отрезан, молчит. Крен 30 градусов, ляжет на бок! Провести буксировки, нет хода на сближение. Проводим посильное спасение экипажа», - кричал диспетчер крейсера «Москва».

Как отмечается в подписи к записи, это последний разговор моряков, находившихся на крейсере «Москва».

Напомним, что «Москва» была флагманом ЧФ россии. 14 апреля он затонул в Черном море после того, как Украина ударила по нему ракетами. Как сообщал секретарь СНБО Алексей Данилов, на борту находились 510 членов экипажа, однако из них россиянам удалось спасти лишь 58 человек.

При этом в Минобороны россии отрицают всяческую причастность Украины к уничтожению крейсера, и утверждают, что он затонул из-за пожара, вызванного детонацией боеприпаса. Впрочем, слова диспетчера о пробоинах в новой записи опровергают эту версию.


Дарья Волкова, politeka.net

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