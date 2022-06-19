РФ відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера «Москва» — ГУР Міноборони

ФСБ проводить «роз’яснювальну роботу» з родичами загиблих моряків, інформує ZN.ua.

РФ відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера «Москва» — ГУР Міноборони
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РФ відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера «Москва». Зокрема, російські чиновники та спецслужби продовжують змушувати родини моряків приховувати інформацію про загиблих на «Москві» родичів. 27 членів екіпажу крейсера, серед яких 19 строковиків, до тепер вважаються зниклими безвісти. В Севастополі офіційно поховали лише мічмана Вахрушева. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, командир крейсера капітан першого рангу Купрін, який порушуючи статут одним з перших покинув корабель, пояснив своє рішення намаганням врятувати саме строковиків. Ніби то він отримав такий наказ після вибухів на крейсері.

Родичів загиблих моряків відмовляються приймати як у командуванні ВМФ РФ та командуванні Чорноморського флоту, так і в органах влади та соціального забезпечення Росії.

Розвідка повідомляє, що їх направляють до групи психологів, медиків та юристів яка була спеціально створена для приховування інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків.

Дізнавшись про бажання родичів оприлюднити інформацію про загиблих моряків у ЗМІ до них додому та за місцем роботи приходять співробітники російської ФСБ. Представники спецслужб проводять «роз’яснювальну роботу» з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці.

Тим часом соціальна напруга серед родичів окупантів, що загинули на крейсері «Москва», продовжує зростати, повідомляє ГУР.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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