Строковиків, які вижили після затоплення крейсера «Москва», знову хочуть відправити на війну проти України — ЗМІ

Російських солдатів-строковиків, які служили на крейсері «Москва» і зуміли вижити після того, як українські захисники потопили корабель, знову хочуть відправити на війну. Про це повідомляє видання «Новая газета. Европа» .

За даними джерела, 49 строковиків із затонулого крейсера «Москва» і досі перебувають у морі всупереч обіцянкам російського військового керівництва перевести їх на сухопутну службу. Про це розповіли батьки солдатів, які стверджують, що їх утримують на застарілому сторожовому судні «Ладний», введеному в експлуатацію ще в 1981 році.

За словами рідних, російські строковики більше не хочуть воювати проти України, бо під час обстрілу «Москви» отримали «психологічні травми».

«Наші діти, військовослужбовці строкової служби, вже були неправомірно задіяні в СВО на крейсері «Москва», отримали бойові психічні травми внаслідок катастрофи. Ми вважаємо неприпустимим нове залучення до участі в бойових діях тих, хто пережив психологічно травмуючу ситуацію», – говориться у листі батьків військовослужбовців до так званої військової прокуратури окупованого Севастополя.