Пропавшую медсестру из Крыма Ирину Данилович неделю держали в подвале ФСБ

Взрывчатку, по версии фсб-эшников, Ирина Данилович хранила в футляре для очков. Об этом сообщает телеканал “Настоящее время” со ссылкой на адвоката Айдера Азаматова.

11 мая адвокат увиделся с медсестрой в СИЗО Симферополя во время предъявления обвинения. Данилович рассказала адвокату, что сотрудники ФСБ задержали ее и увезли в безлюдное место, где отобрали телефоны и сумку. После этого привезли в управление спецслужбы в Симферополе, где поместили в подвал. Там она провела больше недели, ее кормили раз в день и два раза в сутки выводили в туалет.

Все это время следователи ФСБ настаивали, чтобы Данилович подписала признательные показания. По словам медсестры, силовики надевали ей на голову мешок и предлагали выбрать – "лес или тюрьма". Азаматов рассказал, что, со слов Данилович, сотрудники спецслужбы угрожали "отвезти медсестру в Мариуполь", где она бы "потерялась".

После этого, как говорит адвокат, ее три дня допрашивали с помощью полиграфа, спрашивая о связях с иностранными спецслужбами, СМИ и организациями и причастности к "Крымской солидарности". Полиграф подтвердил все отрицательные ответы Данилович.

Затем силовики вынудили медсестру подписать, не читая, протоколы и два чистых листа бумагии сказать на видео, что к ней не применяли "методов воздействия". Данилович рассказала своему защитнику, что она сделала это, так как сотрудники ФСБ обещали ее отпустить. Но в итоге Данилович привезли в Киевский районный суд Симферополя, где арестовали на два месяца по делу о хранении взрывчатки.