Карта боев в Украине: как изменилась ситуация на фронтах за неделю

В Украине на 103-й день полномасштабной войны, развязанной Россией , наиболее горячим участком остается Донбасс.

Обновленную карту боевых действий 6 июня опубликовало министерство обороны Великобритании.

На донецком направлении россияне ведут плотный огонь по позициям ВСУ. Ситуация в Северодонецке Луганской области ухудшилась. Украинские бойцы укрепились на позициях в промышленной зоне города. На славянском направлении основные силы РоSSия сосредоточила на наступлении в направлении Славянска.

В Херсонской области и возле Харькова украинские войска контратакуют противника.