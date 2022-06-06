Карта боев в Украине: как изменилась ситуация на фронтах за неделю

В Украине на 103-й день полномасштабной войны, развязанной Россией, наиболее горячим участком остается Донбасс.

Обновленную карту боевых действий 6 июня опубликовало министерство обороны Великобритании.

На донецком направлении россияне ведут плотный огонь по позициям ВСУ. Ситуация в Северодонецке Луганской области ухудшилась. Украинские бойцы укрепились на позициях в промышленной зоне города. На славянском направлении основные силы РоSSия сосредоточила на наступлении в направлении Славянска.

В Херсонской области и возле Харькова украинские войска контратакуют противника.


Сергей Прилуцкий, Апостроф





Интересные новости
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
Блок рекламы


Похожие новости
Убитый в Украине генерал РФ Кутузов раньше был "фотомоделью": новые подробностиУбитый в Украине генерал РФ Кутузов раньше был "фотомоделью": новые подробности
В Украине находятся около 600 роSSийских военнопленных - ВерещукВ Украине находятся около 600 роSSийских военнопленных - Верещук
Рашисты бросают главные силы на полный захват Северодонецка: сводка Генштаба и карта боевРашисты бросают главные силы на полный захват Северодонецка: сводка Генштаба и карта боев
FT: Война в Украине – это начало новой Холодной войныFT: Война в Украине – это начало новой Холодной войны
Угроза отставки Бориса Джонсона: чего ожидать Украине в случае смены лидера ВеликобританииУгроза отставки Бориса Джонсона: чего ожидать Украине в случае смены лидера Великобритании
В Беларуси продлили сроки проверки боевой готовности войскВ Беларуси продлили сроки проверки боевой готовности войск
Кремль выражает недовольство из-за поставок Украине РСЗО, обещая оттеснить от своей границы "неонацистов"Кремль выражает недовольство из-за поставок Украине РСЗО, обещая оттеснить от своей границы "неонацистов"
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 6 июняВторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 6 июня
WP: Украине нужна полноценная помощь США, а не поддержка в полсилыWP: Украине нужна полноценная помощь США, а не поддержка в полсилы
Не дадут рашистам убивать мирных жителей: Британия передаст Украине ракетные системы M270Не дадут рашистам убивать мирных жителей: Британия передаст Украине ракетные системы M270
Последние новости
Подгружаем последние новости