Ширину прикордоної смуги з Росією та Білоруссю розширять до двох кілометрів

Також в Раді пропонують облаштувати мережу спеціальних застав, інформує ZN.ua.

Ширину прикордоної смуги з Росією та Білоруссю розширять до двох кілометрів
© Кирило Тимошенко / Telegram

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект, яким пропонується збільшити прикордонну смугу вздовж лінії державного кордону з Росією та Білоруссю до двох кілометрів, а також змінити порядок залучення підрозділів Збройних сил України до виконання завдань щодо посилення охорони держкордону. Законопроект №7475 за основу під час засідання 20 вересня підтримали 250 народних депутатів

Законопроєкт передбачає збільшення до 2 км розміру земель, необхідних для інженерного облаштування держкордону з Російською Федерацією та Республікою Білорусь та на природно-заповідних землях.

Також передбачена можливість створення застав вогневої підтримки, артилерії та авіаційних ланок, пунктів відбору біометрики у всіх, хто перетинає держкордон з перевіркою їх на блокпостах та розпізнаванням осіб. Згідно із проектом закону, в Україні в межах двокілометрової зони можуть встановити спеціальний дозвільний прикордонний режим перебування.

Також законом вносяться зміни до низки профільних законів, які дозволять запобігти зловживанню процедурою набуття статусу біженця особами, яким заборонено в'їзд до України, або які становлять загрозу прикордонній безпеці країни.


Ірина Знась, ZN.ua





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