В Раде хотят пересмотреть аккредитацию для журналистов из пророSSийских СМИ

Стефанчук убежден, что у таких журналистов вообще не должно быть аккредитации Верховной Рады, информирует ZN.ua.

В Раде хотят пересмотреть аккредитацию для журналистов из пророSSийских СМИ
© Василий Артюшенко, ZN.UA

В Верховной Раде планируется пересмотреть аккредитации журналистов из пророSSийских СМИ. Об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук в интервью «Укринформу».

«Нам предстоит серьезная работа, связанная с пересмотром аккредитаций, чтобы определить СМИ, которые либо попали под санкции, либо пропагандировали роSSийские нарративы. Мы должны пересмотреть аккредитации этих СМИ в Верховной Раде… Мы проведем анализ, после которого примем решение по этому поводу», отметил спикер Рады.

Руслан Стефанчук убежден, что пророSSийские медиа не могут иметь парламентскую аккредитацию.

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