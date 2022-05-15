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2022-05-15
В Раде хотят пересмотреть аккредитацию для журналистов из пророSSийских СМИ
Стефанчук убежден, что у таких журналистов вообще не должно быть аккредитации Верховной Рады, информирует
© Василий Артюшенко, ZN.UA
В Верховной Раде планируется пересмотреть аккредитации журналистов из пророSSийских СМИ. Об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук в интервью «
«Нам предстоит серьезная работа, связанная с пересмотром аккредитаций, чтобы определить СМИ, которые либо попали под санкции, либо пропагандировали роSSийские нарративы. Мы должны пересмотреть аккредитации этих СМИ в Верховной Раде… Мы проведем анализ, после которого примем решение по этому поводу», отметил спикер Рады.
Руслан Стефанчук убежден, что пророSSийские медиа не могут иметь парламентскую аккредитацию.
Юлия Москаленко, ZN.ua