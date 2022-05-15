В Раде хотят пересмотреть аккредитацию для журналистов из пророSSийских СМИ

В Верховной Раде планируется пересмотреть аккредитации журналистов из пророSSийских СМИ . Об этом заявил глава парламента Руслан Стефанчук в интервью « Укринформу ».

«Нам предстоит серьезная работа, связанная с пересмотром аккредитаций, чтобы определить СМИ , которые либо попали под санкции, либо пропагандировали роSSийские нарративы. Мы должны пересмотреть аккредитации этих СМИ в Верховной Раде… Мы проведем анализ, после которого примем решение по этому поводу», отметил спикер Рады.

Руслан Стефанчук убежден, что пророSSийские медиа не могут иметь парламентскую аккредитацию.