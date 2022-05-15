Новостей.COM ⇒
2022-05-15
Блинкен обсудит с министрами обороны стран НАТО постоянные действия по борьбе с вторжением РФ в Украину
Госсекретарь США проведет неформальную встречу с главами оборонных ведомств, информирует
© Офис президента
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Берлине встретится с министрами обороны стран-членов НАТО, о чем сообщил в Twitter. Он отметил, что цель неформальной встречи – обсудить постоянные действия по борьбе с полномасштабным вторжением РФ в Украину.
«Я прибыл в Берлин, где я неформально встречусь с НАТО министрами иностранных дел, чтобы обсудить наш альянс и постоянные действия по борьбе с неспровоцированной агрессией РоSSии против Украины», –
Юлия Москаленко, ZN.ua