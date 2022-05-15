Потери РФ на Северском Донце спровоцировали критику командования среди роSSийских блоггеров - ISW

Они подвергли сомнению информацию об успешном продвижении армии РФ в Украине, информирует ZN.ua.

Потери РФ на Северском Донце спровоцировали критику командования среди роSSийских блоггеров - ISW
© InformNapalm

Потери россиян во время неудачной переправы через реку Северский Донец в Харьковской области и военная некомпетентность, проявленная роSSийским командованием в этой переправе, поколебали доверие определенной части роSSийских блоггеров, имеющих большую поддержку в их обществе. При этом Вооруженные силы Украины уже объявили о контрнаступлении вокруг Изюма.

Как пишет американский Институт изучения войны, уничтожение украинской стороной значительных частей роSSийской мотострелковой бригады, пытавшейся 11 мая пересечь понтонный мост через реку Северский Донец, шокировало известных в РоSSии блоггеров. Они, в свою очередь, начали комментировать некомпетентность роSSийских военных перед своими сотнями тысяч подписчиков.

Так, роSSийское командование направило 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии для форсирования реки Северский Донец для оцепления украинских войск близ Рубежного с северо-запада. 11 мая украинская артиллерия уничтожила роSSийские понтонные мосты и плотно сосредоточенные роSSийские войска и технику вокруг них, что, как сообщается, привело к 485 потерям среди личного состава и повреждению более 80 единиц техники.

«Блогеры, до сих пор болевшие за роSSийских военных, раскритиковали руководство роSSийских вооруженных сил за то, что они не сумели учесть опыт войны. Они также выразили обеспокоенность тем, что заявления о постоянном продвижении от роSSийской пропаганды затрудняют им понимание того, что происходит», - говорится в анализе событий.

Другие пророSSийские телеграмма-каналы отметили медленный темп роSSийских наступательных операций на севере Харьковской области, частично обвиняя в этом неэффективную воздушную разведку и негативные последствия плохого духа роSSийских военных.

Впоследствии некоторые Telegram-каналы сообщили о критике за «ложное представление» деятельности роSSийских военных, а минобороны РоSSии опубликовало видео, на котором, по его словам, видно, что роSSийские войска, в свою очередь, уничтожили украинские понтонные переправы 14 мая, хотя подтверждения таким заявлениям нет.

«Последствия этого изменения тона и дискурса этих блоггеров неопределенны, но могут быть сильными. Люди, живущие под жесткими цензурными режимами, часто больше доверяют лицам, которые кажутся независимы от правительства, но вообще присоединяются к правительству (даже больше, чем граждане демократических обществ). Комментарий этих популярных блоггеров может разжечь в РоSSии сомнения в перспективах РоSSии в этой войне и компетентности роSSийских военных лидеров», - отмечают аналитики.


Ирина Знась, ZN.ua

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