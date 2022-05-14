Из Попасной массово вывозят украинцев на оккупированные территории, мобилизуют без медкомиссии - Гайдай

На войну могут отправлять и женщин.

Из Попасной массово вывозят украинцев на оккупированные территории, мобилизуют без медкомиссии - Гайдай
Фото: .facebook.com/sergey.gaidai.loga

Из города Попасная в Луганской области массово вывозят украинцев на ранее оккупированные территории, чтобы мобилизовать и заставить воевать против Украины.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Есть информация, что оккупанты начинают мобилизовать без медкомиссии, к тому же на войну начнут отправлять и женщин", - отметил он.

Гайдай добавил, что Луганская область не живет, а выживает – нет коммуникаций.

“Люди не выходят из укрытий. Узнать, живы ли люди, родственники не могут, мобильная связь отсутствует. Это наша реальность. Держит на плаву гуманитарка, вода, которую привозят ГСЧС и вера в ВСУ!”, – сказал глава ОВА.

Он добавил, что восстановлена эвакуация – сегодня вывезли 25 человек из Северодонецка и Врубовки.

“Готовимся к двум большим наступлениям рашистов на Северодонецк и прорыву на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки. Областной центр россиянам нужен "для галочки", дорога - чтобы отрезать область от сообщения с другими регионами, то есть взять ее в окружение", - подытожил Гайдай.

Напомним, за минувшие сутки войска РФ 30 раз обстреляли Луганскую область. Половина обстрелов в течение 13 мая были зафиксированы в Горной и Попаснянской общинах. Там враг вчера разрушил еще 50 домов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Эксперт: Вывоз украинцев в РоSSию во время войны — это депортация, а не эвакуацияЭксперт: Вывоз украинцев в РоSSию во время войны — это депортация, а не эвакуация
Вояки рф проводят показательные мероприятия: как запугивают украинцев на оккупированных территорияхВояки рф проводят показательные мероприятия: как запугивают украинцев на оккупированных территориях
Оккупанты 30 раз в сутки обстреляли Луганскую область, разрушены еще более 50 домов – ГайдайОккупанты 30 раз в сутки обстреляли Луганскую область, разрушены еще более 50 домов – Гайдай
Оккупанты не оставляют попыток наступления на Востоке, сохраняется угроза ударов с территории Беларуси, – ГенштабОккупанты не оставляют попыток наступления на Востоке, сохраняется угроза ударов с территории Беларуси, – Генштаб
Сергей Гайдай объяснил, почему иностранные дипломаты начали возвращаться в УкраинуСергей Гайдай объяснил, почему иностранные дипломаты начали возвращаться в Украину
В Луганской области за сутки насчитали прохождение 2 тысяч единиц техники РФ, – ГайдайВ Луганской области за сутки насчитали прохождение 2 тысяч единиц техники РФ, – Гайдай
Защитники Азовстали продолжают выбивать оккупантов с территории завода, - "Азов"Защитники Азовстали продолжают выбивать оккупантов с территории завода, - "Азов"
"Отношения выясним после Победы": Филатов эмоционально высказался о недопонимании среди украинцев"Отношения выясним после Победы": Филатов эмоционально высказался о недопонимании среди украинцев
В оккупированной войсками РФ Попасной массово исчезают люди, – ГайдайВ оккупированной войсками РФ Попасной массово исчезают люди, – Гайдай
Месть за контрнаступление: враг обстрелял деоккупированные территории севера УкраиныМесть за контрнаступление: враг обстрелял деоккупированные территории севера Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости