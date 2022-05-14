Из Попасной массово вывозят украинцев на оккупированные территории, мобилизуют без медкомиссии - Гайдай

На войну могут отправлять и женщин.

Из города Попасная в Луганской области массово вывозят украинцев на ранее оккупированные территории, чтобы мобилизовать и заставить воевать против Украины.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Есть информация, что оккупанты начинают мобилизовать без медкомиссии, к тому же на войну начнут отправлять и женщин", - отметил он.

Гайдай добавил, что Луганская область не живет, а выживает – нет коммуникаций.

“Люди не выходят из укрытий. Узнать, живы ли люди, родственники не могут, мобильная связь отсутствует. Это наша реальность. Держит на плаву гуманитарка, вода, которую привозят ГСЧС и вера в ВСУ!”, – сказал глава ОВА.

Он добавил, что восстановлена эвакуация – сегодня вывезли 25 человек из Северодонецка и Врубовки.

“Готовимся к двум большим наступлениям рашистов на Северодонецк и прорыву на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки. Областной центр россиянам нужен "для галочки", дорога - чтобы отрезать область от сообщения с другими регионами, то есть взять ее в окружение", - подытожил Гайдай.