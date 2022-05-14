Колонну автомобилей с мариупольцами пропустили в Запорожье, – Андрющенко

В колонне – от 500 до 1000 автомобилей.

Колонну автомобилей с мариупольцами пропустили в Запорожье, – Андрющенко

Колонну автомобилей с мариупольцами наконец-то пропустили в Запорожье.

Об этом в Телеграме написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Огромную колонну автомобилей с мариупольцами, которые ожидали пропуска более трех дней, наконец пропустили в Запорожье", - говорится в сообщении.

В колонне – от 500 до 1000 автомобилей.

Напомним, из Северодонецка Луганской области 14 мая впервые за долгое время вывезли 17 гражданских.

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