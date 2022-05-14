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2022-05-14
Колонну автомобилей с мариупольцами пропустили в Запорожье, – Андрющенко
В колонне – от 500 до 1000 автомобилей.
Колонну автомобилей с мариупольцами наконец-то пропустили в Запорожье.
Об этом в Телеграме написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Огромную колонну автомобилей с мариупольцами, которые ожидали пропуска более трех дней, наконец пропустили в Запорожье", - говорится в сообщении.
В колонне – от 500 до 1000 автомобилей.
Напомним, из Северодонецка Луганской области 14 мая впервые за долгое время вывезли 17 гражданских.