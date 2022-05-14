На побережье Одессы вынесло вражескую морскую мину – глава Одесской ОВА

15 мая планируется подрыв мины на месте.

На побережье Одессы вынесло вражескую морскую мину – глава Одесской ОВА
Иллюстративное фото
© Pixabay

В результате шторма на одесское побережье вынесло вражескую морскую мину, на воскресенье планируется ее подрыв на месте. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram.

"Сегодня в результате шторма на побережье Одессы вынесло вражескую морскую мину. Не имея возможности обезвредить ее другим способом, нашим сапером принято решение взорвать мину на месте. Подрыв запланирован на завтра", - сказал он.

Марченко призвал жителей Одессы не передвигаться по пляжам и оставаться в безопасных местах.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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