На побережье Одессы вынесло вражескую морскую мину – глава Одесской ОВА

В результате шторма на одесское побережье вынесло вражескую морскую мину, на воскресенье планируется ее подрыв на месте. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram.

"Сегодня в результате шторма на побережье Одессы вынесло вражескую морскую мину. Не имея возможности обезвредить ее другим способом, нашим сапером принято решение взорвать мину на месте. Подрыв запланирован на завтра", - сказал он.

Марченко призвал жителей Одессы не передвигаться по пляжам и оставаться в безопасных местах.