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2022-05-14
На побережье Одессы вынесло вражескую морскую мину – глава Одесской ОВА
15 мая планируется подрыв мины на месте.
Иллюстративное фото© Pixabay
В результате шторма на одесское побережье вынесло вражескую морскую мину, на воскресенье планируется ее подрыв на месте. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в
"Сегодня в результате шторма на побережье Одессы вынесло вражескую морскую мину. Не имея возможности обезвредить ее другим способом, нашим сапером принято решение взорвать мину на месте. Подрыв запланирован на завтра", - сказал он.
Марченко призвал жителей Одессы не передвигаться по пляжам и оставаться в безопасных местах.
Елизавета Чижик, ZN.ua