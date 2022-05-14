РоSSийские войска оставили "минный шлагбаум" в Харьковской области

На освобожденных от оккупантов территориях идет разминирование.

РоSSийские войска оставили "минный шлагбаум" в Харьковской области
Фото: Макс Требухов

В освобожденных от роSSийских оккупантов селах Харьковской области продолжается разминирование территории.

Об этом сообщила Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

В частности, военные показали так называемый "минный шлагбаум" - противотанковые мини, которые выставили россияне, убегая из захваченных населенных пунктов.

"Будьте осторожны в освобожденных селах Харьковщины, рашистские мины везде", - подчеркнули саперы.

Напомним, украинская армия 10 мая продолжила успешное контрнаступление к северу от Харькова. В результате роSSийские войска удалось оттеснить почти на роSSийско-украинскую границу.

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