РоSSийские войска оставили "минный шлагбаум" в Харьковской области

На освобожденных от оккупантов территориях идет разминирование.

В освобожденных от роSSийских оккупантов селах Харьковской области продолжается разминирование территории.

Об этом сообщила Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

В частности, военные показали так называемый "минный шлагбаум" - противотанковые мини, которые выставили россияне, убегая из захваченных населенных пунктов.

"Будьте осторожны в освобожденных селах Харьковщины, рашистские мины везде", - подчеркнули саперы.

Напомним, украинская армия 10 мая продолжила успешное контрнаступление к северу от Харькова. В результате роSSийские войска удалось оттеснить почти на роSSийско-украинскую границу.