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2022-05-14
РоSSийские войска оставили "минный шлагбаум" в Харьковской области
На освобожденных от оккупантов территориях идет разминирование.
Фото: Макс Требухов
В освобожденных от роSSийских оккупантов селах Харьковской области продолжается разминирование территории.
Об этом сообщила Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины.
В частности, военные показали так называемый "минный шлагбаум" - противотанковые мини, которые выставили россияне, убегая из захваченных населенных пунктов.
"Будьте осторожны в освобожденных селах Харьковщины, рашистские мины везде", - подчеркнули саперы.
Напомним, украинская армия 10 мая продолжила успешное контрнаступление к северу от Харькова. В результате роSSийские войска удалось оттеснить почти на роSSийско-украинскую границу.